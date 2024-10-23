Van\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında 71 bin 644 gram uyuşturucu madde yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha vurulduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde 71 bin 644 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Saray İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."