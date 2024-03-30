İlçe merkezinde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen uzman çavuş, silahla eşine ve bebeğine ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Evden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Uzman çavuşun başından, eşinin ise omzundan yaralandığı tespit edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Uzman çavuşun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Van'da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan bebek, hastanede hayatını kaybetti. Bebeğin ölümüyle birlikte toplam ölü sayısı 3'e çıktı. Vali Ahmet Hamdi Usta, taziye mesajı yayımladı. Kazada isimleri henüz öğrenilemeyen sürücülerin araçları çarpışmış, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Karşıyaka Spor Tesisleri'nde oynanan Bölgesel Amatör Ligi çeyrek final maçında Orduspor, Kabadüz Gençlikspor'u 1-0 yenerek yükseldi. Maç sonrası futbolcular arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Yaralanan 6 futbolcu hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde, Kaban ve Yukarı Kışlacak mahalleleri arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 15 dönüm alanı etkiledi ve ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bingöl-Elazığ Karayolu 18'inci kilometresinde bulunan Direkli mevkiinde meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili açıklama yaparak başsağlığı diledi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Türkmen kasabası Aydamun'da iftar programı düzenledi. Programa Türkiye ve Azerbaycan büyükelçileri, TİKA yetkilileri ve Lübnan'daki Türk kuruluşlarından temsilciler katıldı. İftarın ardından çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi ve kasaba Türk ve Lübnan bayraklarıyla süslendi. Lübnan'daki Türk varlığı ise tarihi köklere dayanıyor.
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