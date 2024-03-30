Van\'da uzman çavuş, bebeğini öldürdü ve intihar girişiminde bulundu

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İlçe merkezinde ikamet eden ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen uzman çavuş, silahla eşine ve bebeğine ateş ettikten sonra kendisini vurdu. Evden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ, EŞİ YARALANDI

Eve giren ekipler, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Uzman çavuşun başından, eşinin ise omzundan yaralandığı tespit edildi.

UZMAN ÇAVUŞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Uzman çavuşun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.