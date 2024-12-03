Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kavuncu Mahallesi'nde Süleyman Çelik'e ait tek katlı evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Van'da Yangın: Tek Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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