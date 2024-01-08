Van\'da yapılan operasyonlarda 29 hükümlü yakalandı

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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 29 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Asayiş Şubesi ekiplerince 1-7 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, haklarında toplamda 73 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü yakalandı.
Hükümlülerden 29'u işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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