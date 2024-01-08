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Van'da yapılan operasyonlarda 29 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Van'da yapılan operasyonlarda 29 hükümlü yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 29 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini açıkladı. 1-7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 73 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlülerden 29'u cezaevine teslim edildi.

Van\'da yapılan operasyonlarda 29 hükümlü yakalandı
08.01.2024 - 11:17,
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 29 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş Şubesi ekiplerince 1-7 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, haklarında toplamda 73 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 hükümlü yakalandı.

Hükümlülerden 29'u işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da yapılan operasyonlarda 29 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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