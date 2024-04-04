Van'da yaşanan olaylarda 236 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da yaşanan olaylarda 236 kişi gözaltına alındı

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Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, Van İl Seçim Kurulu'nun Abdullah Zeydan kararının ardından kentte başlayan olaylarda 236 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 10'unun çocuk olduğunu bildirdi. Tutuklanan kişilerin gerekçesiz bir şekilde, somut gerekçeye dayanmadan tamamen soyut ve 3 ayrı hakimin vermiş olduğu kararlardaki ifadelerin bile neredeyse bire bir aynı olduğunu belirtti.

04.04.2024 17:19  Güncelleme: 17:22
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HABER: DİLAN KUTLU - KAMERA: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, Van İl Seçim Kurulu'nun Abdullah Zeydan kararının ardından kentte başlayan olaylarda 236 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 10'unun çocuk olduğunu bildirdi.

Sinan Özaraz, Van İl Seçim Kurulunun Abdullah Zeydan kararının ardından kentte başlayan olayların ardından yaşanan gelişmelere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

Olaylarda 2 günde toplam 236 kişinin gözaltına alındığını bildiren Özaraz, bunların 10'unun avukat olduğunu, avukatlardan 9'unun ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldığını, 1 avukatın gözaltı süresinin uzatıldığını kaydetti.

"SOMUT GEREKÇELERİ YOK"

Gözaltına alınan 15 kişinin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini belirten Özaraz, 9 kişinin tutuklandığını, 1 kişinin sorgu işleminin devam ettiği bilgisini paylaştı. Gözaltına alınan 236 kişiden 52'sinin kolluk güçleri tarafından ifadesinin alınarak serbest bırakıldığını ifade eden  Özaraz, şu bilgileri verdi:

"Belirlediğimiz kadarıyla halen gözaltında işlemleri devam eden kişilerden 10'u çocuk. Mahkemeye sevk edilen ve tutuklanan kişilerin gerekçesiz bir şekilde, somut gerekçeye dayanmadan tamamen soyut ve 3 ayrı hakimin vermiş olduğu kararlardaki ifadelerin bile neredeyse bire bir aynı olduğunu görebiliyoruz."

Özaraz, tutuklamaların somut gerekçelere dayanması ilkesinin Van'da ihlal edildiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Van'da yaşanan olaylarda 236 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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