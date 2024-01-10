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Van'da yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Van'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

Van'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düştüğü Van'da sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimleri ise tamamen beyaza bürüdü. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olmasının tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji, yağışların Van ve Bitlis çevrelerinde akşam saatlerine kadar Hakkari çevrelerinde ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği konusundaki uyarılarını yeniledi. Türkiye genelinde kuraklığın konuşulduğu şu günlerde Van'da karın yağmasının sevindirici olduğunu ifade eden Metin İtah isimli vatandaş, yağışlarla barajlardaki doluluk oranının artmasını temenni etti. Geçmiş yılların aynı döneminde metrelerce karın yağdığı Van'da yağışların yağmur şeklinde düştüğünü ifade eden İtah, 'İnşallah bugün yağan kar bizler için bereket olur. İnşallah yağış devam ederek belli bir seviyeye ulaşır. Kar yağışı üreticilerimiz için çok önemlidir' dedi.

Van\'da yoğun kar yağışı etkili oluyor
10.01.2024 - 23:41,  Güncelleme: 23:43
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Van'da yoğun kar yağışı etkili oluyor

VAN - Van'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düştüğü Van'da sabah saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimleri ise tamamen beyaza bürüdü. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce yapılan açıklamada, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olmasının tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji, yağışların Van ve Bitlis çevrelerinde akşam saatlerine kadar Hakkari çevrelerinde ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği konusundaki uyarılarını yeniledi.

Türkiye genelinde kuraklığın konuşulduğu şu günlerde Van'da karın yağmasının sevindirici olduğunu ifade eden Metin İtah isimli vatandaş, yağışlarla barajlardaki doluluk oranının artmasını temenni etti. Geçmiş yılların aynı döneminde metrelerce karın yağdığı Van'da yağışların yağmur şeklinde düştüğünü ifade eden İtah, "İnşallah bugün yağan kar bizler için bereket olur. İnşallah yağış devam ederek belli bir seviyeye ulaşır. Kar yağışı üreticilerimiz için çok önemlidir" dedi.

Kaynak: İHA
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