 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van Gevaş Abalı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk - Son Dakika
Üye Girişi

Van Gevaş Abalı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, geçen hafta yaşanan kar yağışının ardından yoğun ilgi görüyor. Kayakseverler, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde kayak yapma imkanı buluyor. Merkezdeki pistler ve telesiyej hattıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken merkez, hafta sonları dolup taşıyor. Kayak antrenörü Bülent Kayhan, kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığını belirtirken, kayakseverler ise merkezin güzelliklerini ve eğlenceli zamanlarını anlatıyor.

Van Gevaş Abalı Kayak Merkezi\'nde Yoğunluk
21.01.2024 - 12:45,
Abone Ol

Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından sezonun açıldığı Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine kurulan kayak merkezi, kentte etkili olan kar sonrası kayakseverlere hizmet vermeye başladı.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarasına karşı kayak yapma imkanı buldu.

Toplam 2,5 kilometrelik telesiyej hattı ve pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden merkezde yoğunluk oluşturan vatandaşlar ve çocuklar kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Merkezde görevli kayak antrenörü Bülent Kayhan, Van'da kayak sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Merkezde kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığını ifade eden Kayhan, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz, halkımız, sporcularımız ve Van'da misafir bulunan İranlılar yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca çevre illerden de gelenler var. Bu yıl Van'ın kayak sezonunu açmış bulunmaktayız. Okulların tatil olmasıyla yoğunluk her gün artıyor. Bugün pazar ve burada yaklaşık 800 kayaksever var. Aileleri ile buradalar. Bu güzel ortamı değerlendiriyorlar."

Kayakseverlerden Merve Berfin Gökhan da "Yıllardır Abalı Kayak merkezine geliyorum. Burayı çok seviyorum. Kayak öğrendiğim yer de burası. Burada çok yetenekli eğitmenler var. Kar yağdığı sürece gelmeyi planlıyoruz. Manzara çok güzel. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Okulların tatil olmasıyla soluğu kayak merkezinde aldıklarını anlatan Zerya Yağan da "Tatilimizin ilk günlerinde kayak yapmak istedik. Güzel zaman geçiriyoruz. Ağabeyim bana snowboard öğretiyor. Kuzenlerimle birlikte eğleniyoruz." diye konuştu.

Kayak merkezindeki pistlerin çok güzel olduğunu dile getiren Yuşa Sünnetçioğlu, "Eğlenceli bir hafta sonu geçiriyoruz. Kayak merkezinde güzel imkanlar sunuluyor. İnsanlar kayak takımları kızakla kayıyorlar, snowboard yapıyorlar. Doğası ve havasıyla güzel bir yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kayak Merkezi, Süphan dağı, Gevaş, Van, Hava Durumu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gevaş Abalı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:10:22. #1.12#
SON DAKİKA: Van Gevaş Abalı Kayak Merkezi'nde Yoğunluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement