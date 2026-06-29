Van Gölü Ekspresi: Eşsiz Manzaralarla Yolculuk - Son Dakika
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Van Gölü Ekspresi: Eşsiz Manzaralarla Yolculuk

29.06.2026 11:11
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Ankara'dan Tatvan'a uzanan Van Gölü Ekspresi, muhteşem manzaralar eşliğinde keyifli bir seyahat sunuyor.

RIDVAN KORKULUTAŞ/SUAT ÖZTÜRK - Ankara ile Bitlis'in Tatvan ilçesi arasında sefer yapan Van Gölü Ekspresi, katettiği 1267 kilometrelik güzergahında yolcularına eşsiz manzaralar eşliğinde seyahat etme imkanı sunuyor.

Türkiye'nin en uzun tren rotalarından birinde hizmet veren Van Gölü Ekspresi, Ankara'dan başlayıp Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahını takip ederek Tatvan'a ulaşıyor.

Tren, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki rotasında yer alan dağların yamacından, Murat Nehri'ndeki Aşağı Kaleköy Baraj Gölü ve Fırat Nehri'ndeki Keban Baraj Gölü'nün üzerinde yer alan köprüdeki raylardan ve tünellerden geçerken yolcularına farklı bir seyahat deneyimi yaşatıyor.

Fotoğraf meraklılarının da kadrajına yansıyan Van Gölü Ekspresi, Elazığ'dan Bingöl'e uzanan güzergahında tarım alanları, yeşil ovalar, tüneller ve nehirler üzerindeki seyrinde dronla görüntülendi.

"Doğa şahane"

Yolculardan 80 yaşındaki Sabahattin Korkut, AA muhabirine, Van Gölü Ekspresi'yle seyahatinin Ankara'dan başladığını söyledi.

Keyifli bir yolculuk geçirdiğini anlatan Korkut, "Doğa şahane. Böyle bir yolculuğu herkese tavsiye ederim. Gayet manzaralı bir yolculuk oldu. En son 10 yıl önce buraya gelmiştim." dedi.

"Devlet Demiryollarının bu ulaşım hizmeti gayet güzel"

Ömer Kılınç da manevi kızının Van'daki düğününe katılmak için Ankara'dan trene bindiğini belirtti.

Kılınç, "Manevi kızımı Ankara Hacettepe'de tedavi ettirmiştim. Kendisi iyileşti. Onun düğününe katılmak için bu yolculuğu yapıyorum. Yolculuğum gayet güzel geçti, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Devlet Demiryollarının bu ulaşım hizmeti gayet güzel." diye konuştu.

"Eşsiz bir görüntü elde ettik"

Bingöl'de yaşayan fotoğraf tutkunu Bilal Kala, kentin her mevsim ayrı güzellikler sunduğunu anlatarak, Aşağı Kaleköy Baraj Gölü üzerindeki köprüden geçen treni görüntülemek için söz konusu bölgeye gittiğini söyledi.

Kala, "Köprünün üzerinden Van Gölü Ekspresi geçerken eşsiz bir görüntü elde ettik. Trenin köprüden geçişi çok güzel manzara sunuyor." ifadelerini kullandı.

Aşağı Kaleköy Baraj Gölü'nün çevresinde hayvanlarını otlatan besici Mehmet Can Birgönül de kentteki en güzel manzaranın bu mevkide olduğunu dile getirerek, "Burayı Bingöllüler de pek bilmiyor. En güzel manzara buradadır. Bu baraj yapıldıktan sonra daha da güzel bir manzara ortaya çıktı." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü Ekspresi: Eşsiz Manzaralarla Yolculuk - Son Dakika

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