Van Gölü havzasında kalan flamingolar, kar altında gölün sığ kesimlerinde besleniyor

Van Gölü havzasında kalan flamingolar, kar altında gölün sığ kesimlerinde besleniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Gölü havzasında göç dönemi bitmesine rağmen kalan flamingolar, soğuk havaya rağmen yaşamını sürdürüyor. Kar yağışıyla beyazlayan dağların önünde gölün sığ kesimlerinde beslenirken görüntülenen flamingolar, pembe renkleriyle dikkati çekti.
Göç döneminin sona ermesine rağmen Van Gölü havzasından ayrılmayan flamingolar, soğuk havaya rağmen bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından göl çevresindeki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Soğuk havaya rağmen havzada kalan flamingolar, gölün sığ kesimlerinde beslenirken görüntülendi.
Karla kaplanan dağların önünde pembe renkleriyle dikkati çeken flamingolar, güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: AA
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