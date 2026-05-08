Van Gölü'nde Kaçak Avcılığa Geçit Yok
08.05.2026 21:00
Denetimlerde 200 metre uzatma ağında 100 kilo canlı balık bulundu, tekrar suya bırakıldı.

VAN'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tuşba Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerden Kale mevkisindeki Kurubaş Deresi'nin birleştiği Van Gölü'ne atılan 200 metre uzatama ağında 100 kilo canlı balık ele geçirildi. Ağda çıkartılan canlı balıklar, tekrar suya bırakıldı.

Van Gölü'nün tek balık türü inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu göç yolculuğunda kaçak avcılığın önüne geçilmek için jandarma, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, polis, belediye zabıta ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri, gece- gündüz denetim yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Tuşba Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleriyle birlikte ilçe sınırları içerisinde bulunan Kale mevkisindeki Kurubaş Deresi'nde denetimler yaptı. Denetimlerde Van Gölü'ne atılan 200 metre uzatma ağı tespit edildi. Ekipler tarafından sudan çıkartılan ağda 100 kilo canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, uzatma ağına da el konuldu.

Kaynak: DHA

