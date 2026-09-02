Van Gölü'ndeki Deveboynu Yarımadası milli park ilan edildi - Son Dakika
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Van Gölü'ndeki Deveboynu Yarımadası milli park ilan edildi

Van Gölü\'ndeki Deveboynu Yarımadası milli park ilan edildi
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Cumhurbaşkanı Kararı ile Van'ın Gevaş ve Bitlis'in Tatvan ilçeleri arasındaki 12 bin 533 hektarlık Deveboynu Yarımadası, 'Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı' olarak tescil edildi. Alan, doğal ve tarihi değerlerinin korunarak kültür turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Van Gölü'nün turkuaz koyları, doğal yapısı ve tarihi mirasıyla öne çıkan Deveboynu Yarımadası'nın, milli park ilan edilmesiyle daha etkin korunması sağlanacak.

Van'ın Gevaş ilçesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında yer alan 12 bin 533 hektarlık alanın "Van Gölü Deveboynu Yarımadası Milli Parkı" olarak ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 31 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin 54. milli parkı olan Van Gölü Deveboynu Yarımadası, sahip olduğu doğal ve tarihi zenginliklerle bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olma potansiyeli taşıyor.

Van Gölü'nün güney kıyılarında yer alan yarımada, turkuaz renkli koyları, göl manzarası ve özgün doğal yapısıyla ziyaretçilerine farklı bir doğa deneyimi sunuyor.

Milli park statüsüyle alanın doğal dokusunun yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerinin de daha güçlü bir koruma çerçevesine alınması hedefleniyor. Alanın kültür turizmi açısından daha etkin değerlendirilebilecek noktalardan biri olması bekleniyor.

"Burası milli park olduktan sonra inşallah daha da güzel olacak"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vahap Yönten, AA muhabirine, Deveboynu Yarımadası'nın milli park olarak ilan edilmesini çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Çevre politikaları oluşturulurken, bu politikalarda sürdürülebilirliğin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Yönten, burada halkın, sivil toplum örgütlerinin ve devlet kurumlarının ortak kararının önem arz ettiğini aktardı.

Milli park kararıyla bölgedeki flora, ağaçlar, su kaynakları ve tarihi kalıntıların daha iyi korunacağını vurgulayan Yönten, şunları kaydetti:

"Geleceğimize, çocuklarımıza sürdürülebilir bir şehir, deniz, su, hava ve toprak bırakmak istiyorsak öncelikle eğitimini vereceğiz. Devletin yasası olacak. Ardından ne yapacağız? Yasayla koruyacağız. İlgili yerlerin korunması anlamında bu milli park kararının çıkmasını çok değerli buluyorum. Çevremizde, bölgemizde bu tür yerlerin korunması anlamında bu tür milli parkların ya da yasaların, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımlı, akademisyenin, bilim adamının, siyasetçinin, bürokratın ortak karar alarak ülkemizi, bölgemizi, şehrimizi ve doğal kaynaklarımızı koruması bizim için milli bir durumdur. Bir yer milli park ilan edildiği zaman, turizm anlamındaki tarihi değerleri, florası, ağacı, bitki örtüsü, orada bulunan hayvanlar alemi ve yerleşim yeri koruma altına alınır. Ziyaretler yasaya uygun yapılacak. Türkiye'de birçok milli park var. Bu milli parklar eğer olmazsa bu değerleri biz kaybedeceğiz. Yok olacaklar."

Altınsaç Mahallesi Muhtarı Faysal Akbaş da Deveboynu Yarımadası'nın milli park ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bölgedeki tarihi ve doğal güzelliklerin daha iyi korunacağını belirten Akbaş, "Buraya çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Burası bakir bir alan, doğasıyla kentin en güzel mahallelerinden biri. Burada bundan sonra güzel hizmetler olmasını diliyoruz. İnsanlar, piknik yapmak için geliyor. Paraşüt tutkunları geliyor. Burası milli park olduktan sonra inşallah daha da güzel olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'ndeki Deveboynu Yarımadası milli park ilan edildi - Son Dakika

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