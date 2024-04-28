Van Gölü'ndeki İnci Kefalleri Koruma Altında - Son Dakika
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Van Gölü'ndeki İnci Kefalleri Koruma Altında

Van Gölü\'ndeki İnci Kefalleri Koruma Altında

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalleri, sıkı önlemlerle korunuyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, inci kefallerinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimler sürüyor. Üç aylık av yasağı sürecinde sürekli denetimler yapılıyor ve inci kefallerinin tatlı sulara girişi başladı. Bu yıl yoğun bir balık göçü bekleniyor ve verimli bir yıl geçirilmesi umut ediliyor.

28.04.2024 10:47
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Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalleri, sıkı önlemlerle korunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden balıkların kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi, Edremit Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ile kolluk kuvvetleri, Engil Çayı'nda denetim yapıldı.

Denetimlere katılan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammed Demir, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ve endemik bir tür olan inci kefali için 15 Nisan'da av yasağı sürecinin başladığını söyledi.

Üç ay sürecek av yasağında inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi için sürekli denetim yaptıklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"İnci kefallerinin tatlı sulara girişi başladı. Bu yıl yağışların istenilen düzeyde olması balıkların göçünü de olumlu etkiledi. Buna bağlı yoğun bir balık göçü bekliyoruz. Verimli bir yıl geçirmeyi umut ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'ndeki İnci Kefalleri Koruma Altında - Son Dakika

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