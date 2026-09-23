Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin nano kürecik kökeni için proje 28 Eylül'de başlıyor - Son Dakika
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Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerin nano kürecik kökeni için proje 28 Eylül'de başlıyor

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Van Gölü\'ndeki mikrobiyalitlerin nano kürecik kökeni için proje 28 Eylül\'de başlıyor
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Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerdeki nano küreciklerin kökenini ortaya çıkarmak için Van YYÜ öncülüğünde uluslararası bir proje hazırlandı. Arazi çalışmaları 28 Eylül'de başlayacak; Adilcevaz ve Altınsaç'tan alınacak örnekler yurt dışındaki laboratuvarlarda incelenecek.

Van Gölü'nde "su altı peribacaları" olarak nitelendirilen mikrobiyalitlerdeki nano küreciklerin kökeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öncülüğünde yürütülecek uluslararası projeyle araştırılacak.

Tarihi kalıntılar, batıklar ve farklı boyutlardaki mikrobiyalitleriyle dikkat çeken Van Gölü, su altındaki doğal zenginlikleriyle bilimsel araştırmalara da ev sahipliği yapıyor.

Van YYÜ öncülüğünde Pamukkale Üniversitesi, Polonya'daki Varşova Üniversitesi, İtalya'daki Calabria Üniversitesi ve Çin'den bilim insanlarının katılımıyla "Van Gölü'ndeki (Doğu Anadolu) Güncel Mikrobiyalitler Üzerinde Gelişen Biyofilmlerde Karbonat Nanokürelerin Kökeninin İncelenmesi" adlı proje hazırlandı.

Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen proje kapsamında, göldeki mikrobiyalit oluşumlarından alınacak örneklerin farklı ülkelerdeki laboratuvarlarda incelenmesi planlanıyor.

Projeyle, mikrobiyalitlerde gelişen biyofilmlerdeki karbonat nanokürelerin oluşum süreçlerinin ve kökeninin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

"Kimyasını ve kökenini çözmeye yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz"

Proje yürütücüsü Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Yeşilova, AA muhabirine, projeyle mikrobiyolitlerde bulunan nano küreciklerin oluşum süreçleri ve kökeninin ayrıntılı şekilde ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını söyledi.

Projenin uluslararası bir çalışma olduğunu ve arazi çalışmalarının 28 Eylül'de başlayacağını belirten Yeşilova, şunları kaydetti:

"Mikrobiyalitlerin kökenini araştırırken buradan örnekler alacağız. Örneklerin ardından yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemleriyle görüntülemeye çalışacağız. Kimyasını ve kökenini çözmeye yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Üniversitemizin yanı sıra Pamukkale Üniversitesinden, Polonya'daki Varşova Üniversitesinden, İtalya'daki Calabria Üniversitesinden ve Çin'den bilim insanları projede yer alıyor. Tüm ekibin yapılacak analizlerde farklı görevleri bulunuyor. Örnekleri hızlı bir şekilde alıp Calabria Üniversitesine götürmemiz lazım. Canlılığını yitirmemesi ve özelliklerinin bozulmamaları için örneklerin mümkün olduğunca hızlı şekilde laboratuvara ulaştırılması gerekiyor. Polonya'da mikro-Raman çalışmaları gerçekleştirilecek. Yine Çin'de çeşitli kimyasal analizler ve görüntüleme çalışmaları yapılacak."

Çalışmalar tamamlandıktan sonra mikrobiyalitlerin kökeni hakkında değerlendirmelerde bulunabileceklerini ifade eden Yeşilova, "Kökensel olarak oluşum ortamları ve oluşum süreçleri hakkında çok detaylı değerlendirmeler yapabileceğiz. Baktığınız zaman, 'Mikrobiyalitlerin oluşumu nedir? Van Gölü'nün dibinde tatlı sularla oluşuyor.' gibi genel değerlendirmeler yapılabilir ancak bizim çalışmamızda durum bundan farklı. Biz bunların tam olarak kökenini ortaya koymayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Van Gölü'nün kökenine ve evrimine de bir açıklık getirmiş olacağız"

Mikrobiyalit örneklerini Bitlis'in Adilcevaz ilçesi açıkları ile Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç mevkisinden alacaklarını dile getiren Yeşilova, mikrobiyalitlerin Van Gölü'nün özellikle kuzey kesimlerinde daha yoğun görüldüğünü belirtti.

Mikrobiyalitlerin kökenini ortaya koyarak oluşum ve gelişim süreçlerini açıklamayı amaçladıklarını anlatan Yeşilova, "Bunlar dışarıdan bakıldığında belki çok önemli görünmeyebilir ancak bilimsel açıdan bunların kökeninin aydınlatılması çok önemli. En azından Van Gölü'nün kökenine ve evrimine de bir açıklık getirmiş olacağız." dedi.

Kaynak: AA
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