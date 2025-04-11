Van Gölü'ndeki Sazlık Yangınları Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Van Gölü'ndeki Sazlık Yangınları Tehdit Ediyor

Van Gölü Havzası'ndaki sazlık yangınları yaban hayatı tehdit ediyor, uzmanlar sulak alanları koruma çağrısında bulundu.

11.04.2025 19:45
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Van'da sazlıklar tehlikede

Van Gölü Havzası'ndaki yangınlar yaban hayatını tehdit ediyor

VAN - Van Gölü Havzası'nda son günlerde artan sazlık yangınları, bölgedeki yaban hayatını tehdit ederken, uzmanlar ise sulak alanların korunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Van Gölü Havzası'nda bulunan sulak alanlarda çıkan sazlık yangınları endişe verici boyutlara ulaştı. Özellikle Edremit'in Dilkaya Mahallesi, Gevaş'ın Görüntü Mahallesi ve Muradiye ilçesindeki sazlıklarda son günlerde yangınların artış göstermesi üzerine uzmanlar vatandaşları uyardı. Konuya ilişkin konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nın yaban hayvanları açısından son derece zengin bir bölge olduğunu hatırlattı. Tür, sayı ve çeşitlilik bakımından birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan bölgede, özellikle kanatlı türlerin yoğunlukta olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Bu canlıların büyük bir kısmını ise kanatlı yaban hayvanları oluşturmaktadır. Hem sucul hem de karasal kanatlı türler, bu bölgede yaşamaktadır. Bunun temel sebebi, Van Gölü Havzası'nın sulak alanlar bakımından oldukça zengin olmasıdır. Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanlar genellikle sazlıklardan oluşur. Bu sazlık alanlar, yaban hayvanlarının önemli bir kısmı için üreme ve barınma alanı olarak tercih edilmektedir. Hayvanlar, güvende hissedebilmek için sazlıklarda yuva yapar ve burada kuluçkaya yatarlar" dedi.

"Yangınlar büyük tahribata yol açtı"

Son günlerde artan yangınlara dikkat çeken Aslan, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların bahar temizliği yapmaları ve piknik alanlarını kullanmaları sonucu sazlık yangınlarında ciddi artış yaşandığını dile getirerek, "Van Gölü Havzası'nın en büyük sulak alanlarından biri olan Gevaş bölgesinde başlayan yangın, büyük bir tahribata yol açmıştır. Bu durumu Edremit ve Muradiye'deki sazlık alanlarda meydana gelen yangınlar takip etmiştir. Özellikle son iki üç yıldır bu tür yangınlar ciddi şekilde artmıştır. Bu yangınların nedeni bazen bölgeden faydalanmak isteyen kişiler, bazen de bilinçsiz vatandaşlar olabilir. Çobanların dikkatsizliği, gelişigüzel atılan sigaralar, yakılan ateşler ya da mangal sonrası ateşin tamamen söndürülmeden bırakılması gibi nedenlerle bu alanlar yanmaktadır. Ne yazık ki bunun sonucu, orada yaşayan hayvanların yanarak ölmesi ve sulak alanların geri dönülmez biçimde yok olmasıdır" diye konuştu.

"Sulak alanları korumak bizim görevimizdir"

Sulak alanların korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle hem Edremit, Göründü ve Muradiye'deki sazlık alanları hem de diğer sulak alanları korumak bizim görevimizdir. Çünkü sulak alanlar doğanın rahimleri gibidir; üretkenliğin, yaşamın devamlılığının merkezidir. Tabiatta doğal dengenin sürdürülmesi için sulak alanlar vazgeçilmezdir. Bu alanlar yok edildiğinde, erozyon ve kuraklık gibi daha büyük çevresel sorunlarla karşı karşıya kalacağımız kaçınılmazdır."

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Kaynak: İHA

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