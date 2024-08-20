Van Gurme ve Gastronomi Fuarı Tanıtıldı

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Van'da bu yıl 12-15 Eylül tarihleri arasında ikincisi düzenlenecek "Van Gurme ve Gastronomi Fuarı"nın tanıtım toplantısı yapıldı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (TSO) toplantıda konuşan TSO Başkanı Necdet Takva, Van'ın zengin yemek kültürünü, coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımını yapmak, ülkede ve dünyada bilinir hale getirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Fuarda bölgeyi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Takva, şöyle konuştu:

"Geçen yıl düzenlediğimiz fuara 39 firma katıldı. Fuarımızın bu yıl ki konuk illeri Trabzon ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odaları olacak. Antakya'yı deprem bölgesi illerimizden biri olduğu için misafir etmek istedik. İlk kez spesifik anlamda bir yarışma düzenleyeceğiz. Geçen yıl birçok dalda genel bir yarışma yapmıştık. Fakat bu yıl salt bölgede üretilen ürünler olmamakla birlikte tüm Türkiye'den yarışmacılara açık olacak bir peynir yarışması yapacağız. Bölgemizde hayvancılık yaygın olarak yapılıyor. Konser ve çocuk şenlikleri olacak."

Gastronomi turizminin son zamanlarda geliştiğini, bazı illerin bu anlamda öne çıktığını vurgulayan Takva, şöyle konuştu:

" Bursa, Gaziantep, son yıllarda Afyonkarahisar ve Diyarbakır bu konuda çalışma yürütüyor. Dolasıyla biz de şehrimizi ve bölgemizi bu ligin en üst sıralarında temsil etmek üzere çalışma yürütüyoruz. Ticaret ve sanayi odaları spesifik olmadığı sürece özel sektörlerin alanlarına girmezler ama 2 yıldır bunun eksikliğini hissettik. Zengin mutfak ve yemek kültürümüzü, coğrafi işaretli ürünlerimizi hem ülkemizde hem de dünyada bilinir hale getirmek için bir çalışma yürütüyoruz. Buradan bir müjde de paylaşmak istiyorum. Van peynirimiz için Avrupa Birliği Coğrafi İşaret başvurusunu gerçekleştirdik. Süreci takibi eden tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz."

Toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri katıldı.