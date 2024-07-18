Van Gürpınar'da Çavuştepe Kalesi'nde çıkan yangın söndürüldü

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Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çavuştepe Kalesi'ndeki otluk alanda yangın çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, çevredeki tarlalara sıçramadan söndürüldü.

Çavuştepe Mahalle Muhtarı Nizamettin Sular, AA muhabirine, rüzgarla beraber yangının yayıldığını söyledi.

Ekiplerin kısa sürede olay yerine geldiğini belirten Sular, "Burası tarihi önemi büyük olan bir yer. Bir süre önce yangın çıktı. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdik. Rüzgar çok etkili. Tamamına sıçramadan söndürülmesi iyi oldu. Yangın tarihi yapılara zarar verebilir. Burada çalışanlar, tarladaki çiftçilerin özellikle bu bölgede çok dikkatli olması lazım." dedi.