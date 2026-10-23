Van Gürpınar'daki kazada 11 yaralıdan biri olan Hakkari kadrosundaki polis memuru öldü - Son Dakika
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Van Gürpınar'daki kazada 11 yaralıdan biri olan Hakkari kadrosundaki polis memuru öldü

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Van Gürpınar'da TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişiden biri olan polis memuru hastanede hayatını kaybetti. Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki polis memurunun cenazesinin memleketine gönderileceği belirtildi.

YARALI POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Van'ın Gürpınar ilçesinde TIR ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişiden, Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı öğrenilen polis memuru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis memurunun cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van Gürpınar'daki kazada 11 yaralıdan biri olan Hakkari kadrosundaki polis memuru öldü - Son Dakika
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