Van-Hakkari Yolu Çığ Nedeniyle Kontrollü Açıldı

29.03.2026 14:28
Van-Hakkari kara yolu çığ nedeniyle tek şeritten ulaşıma açıldı, geçişler polisle kontrol altında.

Çığ nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolu, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla tek şeritten ulaşıma açılırken, geçişler polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanıyor.

Van-Hakkari kara yolunun Gedikbaşı Mahallesi yakınlarındaki Kırmızıtaş mevkisine dün düşen çığın temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 111. Van Şube Şefliği ekipleri, gece boyunca iş makineleriyle yürüttükleri çalışmalar sonucu kara yolunun tek şeridini ulaşıma açtı.

Yer yer 10 metreyi aşan yaklaşık 600 metrelik yolu kardan temizleyen ekipler, karla kaplı diğer 600 metrelik bölümde de çalışarak yolu en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

Polis ekipleri de trafikte yoğunluk yaşanmaması için araç geçişini kontrollü olarak sağlıyor.

Kaynak: AA

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

15:01
Son 3 gün Bakan Çiftçi APP plakalarla ilgili tüm merak edilenleri paylaştı
Son 3 gün! Bakan Çiftçi APP plakalarla ilgili tüm merak edilenleri paylaştı
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
13:04
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
Taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırılan öğretim üyesi meslekten çıkarıldı
12:29
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy’dan kritik uyarı Bir ili işaret etti
Depremleri önceden bilen Üşümezsoy'dan kritik uyarı! Bir ili işaret etti
12:11
Son 72 saat Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek’ten kritik uyarı
Son 72 saat! Maliye yakın takibe aldı, Bakan Şimşek'ten kritik uyarı
