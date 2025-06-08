Van Hudut Hattında Uyuşturucu Operasyonu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında atlarıyla beraber Türkiye'ye girmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını, düzenlenen operasyonda araziye gizlenmiş şekilde 87 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında atlarıyla beraber ülkemize girmeye çalıştığı tespit edilen 2 şahıs tespit edildi. 1 şahıs yakalanırken kaçan diğer şahsı yakalamak için Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda araziye gizlenmiş şekilde 87 bin gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve diğer 2 şahıs Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.