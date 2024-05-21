Van'ın Bahçesaray ilçesinde ot toplarken düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde ot toplarken düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Van\'ın Bahçesaray ilçesinde ot toplarken düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Ulubeyli köyünde ot toplamaya giden 46 yaşındaki kadın, yaylada dengesini kaybederek düştü ve bacağından yaralandı. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu ve olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kadın, ambulans helikopterle Tatvan Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

21.05.2024 23:29
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde ot toplamaya gittiği yaylada düşerek bacağından yaralanan kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'ten Bahçesaray ilçesine bağlı Ulubeyli köyüne giden 46 yaşındaki kadın, yakınlarıyla ot toplamak için yaylaya çıktı.

Dengesini kaybederek düşen ve bacağından yaralanan kadının yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bahçesaray İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi.

Yaylaya inen ambulans helikoptere alınan kadın, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Bahçesaray ilçesinde ot toplarken düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Bahçesaray ilçesinde ot toplarken düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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