Van'ın Başkale ilçesinde hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı - Son Dakika
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Van'ın Başkale ilçesinde hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı

Van\'ın Başkale ilçesinde hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı

Van'ın Başkale ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti olan 65 yaşındaki erkek hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı. Hasta, Başkale Devlet Hastanesinde müdahale edildikten sonra Van'daki hastaneye sevk edildi ve ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

11.02.2024 18:23
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Van'ın Başkale ilçesinde 65 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göğüs ağrısı şikayeti olan erkek hasta, yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine getirildi.

Burada müdahale edilen hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'ın Başkale ilçesinde hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı - Son Dakika


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