Van\'ın Başkale ilçesinde hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı

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Van'ın Başkale ilçesinde 65 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göğüs ağrısı şikayeti olan erkek hasta, yakınları tarafından Başkale Devlet Hastanesine getirildi.

Burada müdahale edilen hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'daki hastaneye sevkine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.