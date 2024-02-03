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Van'ın Başkale ilçesindeki hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi

Van\'ın Başkale ilçesindeki hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi

Van'ın Başkale ilçesinde tedavi gören 19 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Başkale Devlet Hastanesinde kalp rahatsızlığı tedavisi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Hasta ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

03.02.2024 17:43
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Van'ın Başkale ilçesinde tedavi gören 19 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkale Devlet Hastanesinde "Non St MI" (kalp rahatsızlığı) tedavisi gören 19 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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