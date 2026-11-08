Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçe kaymakamlıkları taşımalı eğitime 1 gün ara verdi - Son Dakika
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Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçe kaymakamlıkları taşımalı eğitime 1 gün ara verdi

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Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İki ilçe kaymakamlığının Meteoroloji değerlendirmesine göre kar, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim yapılmayacak.

ÇALDIRAN VE MURADİYE'DE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Van'ın ve ilçelerinde kar yağışı devam ederken Çaldıran ve Muradiye ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İki ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan değerlendirmeler doğrultusunda, etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA
MuradiyeÇaldıranEğitimGüncelVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Çaldıran ve Muradiye ilçe kaymakamlıkları taşımalı eğitime 1 gün ara verdi - Son Dakika
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