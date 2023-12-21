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Van'ın Çatak Kaymakamı Belbuka Üs Bölgesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Van'ın Çatak Kaymakamı Belbuka Üs Bölgesi'ni ziyaret etti

Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sarıkaya, Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasındaki 3 bin rakımlı Belbuka Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Sarıkaya, üs bölgesinde görevli asker ve güvenlik korucularıyla bir araya gelerek, faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Van\'ın Çatak Kaymakamı Belbuka Üs Bölgesi\'ni ziyaret etti
21.12.2023 - 15:57,
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Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sarıkaya, Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri arasındaki 3 bin rakımlı Belbuka Üs Bölgesi'ni ziyaret etti.

Sarıkaya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik ve İlçe Emniyet Amiri Ünal Tanış ile üs bölgesine giderek, asker ve güvenlik korucularıyla bir araya geldi.

Bölgede incelemelerde bulunan Sarıkaya, yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sarıkaya, üs bölgesinde görevli personelle sohbet etti, görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA
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