Van'ın şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı

VAN - Van şehir merkezine mevsimin ilk karı düşerken, geçtiğimiz günlerde ışıklandırılan Van Kalesi ile birlikte seyrine doyum manzaranın ortaya çıkmasına neden oldu.

Meteoroloji'nin Van için beklediği kar yağışı akşam saatlerinde şehir merkezinde sağanak yağış sonrası yerini kara bıraktı. Van şehir merkezine mevsimin ilk karı düşerken ilçeler de ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, geçtiğimiz günlerde ışıklandırılan Van Kalesi ile birlikte seyrine doyum manzaranın ortaya çıkmasına neden oldu.