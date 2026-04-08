Van'ın tek kadın bekçisi şehit babasının izinden gidiyor

08.04.2026 11:57
?Zorlu eğitimleri tamamlayarak 2018'de bekçi olan Almula Ok, silah arkadaşlarıyla kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapıyor - ?İki yıl görev yaptığı Şırnak'tan Van'a tayin olan Ok: - ?"Kadınlarımız her meslekte olduğu gibi bu zorlu meslekte de yer alabiliyor. Bu durum benim için çok değerli ve anlamlı. Görevim çok zor ama bir o kadar güzel. Vatanın güvenliği ve huzurunu sağlamada bir desteğim olması benim için çok önemli"

Van'da görev yapan kentin tek kadın bekçisi Almula Ok, her türlü yasa dışı olayda görev alarak kentin huzur ve güven ortamının devamlılığı için silah arkadaşlarıyla omuz omuza mücadele ediyor.

Şırnak'ta 2008'de şehit olan babası Mehmet Selim Baygın'ın izinden gitmek isteyen Ok, Emniyet Genel Müdürlüğünün sınavlarını geçerek 2018'de bekçi oldu.

İki yıl görev yaptığı Şırnak'tan Van'a tayin olan Ok, Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki meslektaşlarıyla kentin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda yer aldı.

Güvenlik korucusu olan şehit babası gibi ülkenin huzuru için fedakarca görev yapan, eşine destek olan Ok, gururla taşıdığı üniformasıyla nöbet tutuyor, düzenlenen faaliyetlere katılıyor.

-? ?"Kadınlar beni görünce çok şaşırıyor ve mutlu oluyor"

Van'ın tek kadın bekçisi olan Ok, AA muhabirine, babasından ilham alarak bekçilik mesleğini seçtiğini söyledi.

Babasının 2008'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olduğunu belirten Ok, "Babam şehit olduktan sonra ülkenin asayiş ve güvenliğini sağlamak için görevi devralmak istedim. 2018'de mesleğe başladım ve 2 yıl Şırnak'ta görev yaptım ve eş durumu nedeniyle Van'a tayin oldum." dedi.

Kentte uygulama noktalarında ve sahada vatandaşların güvenliğini, huzurunu sağlamak amacıyla yedi gün yirmi dört saat görev yaptıklarını dile getiren Ok, şunları kaydetti:

"Kadın bekçi olarak çok güzel karşılanıyorum. Kadınlar beni görünce çok şaşırıyor ve mutlu oluyor. Ben de bir kadın bekçi olarak bu durumdan çok memnunum. Kadınlarımız her meslekte olduğu gibi bu zorlu meslekte de yer alabiliyor. Bu durum benim için çok değerli ve anlamlı. Görevim zor ama bir o kadar da güzel. Vatanın güvenliği ve huzurunu sağlamada bir desteğimin olması benim için çok önemli. Özellikle kadın vatandaşlarımız için de ilgi çekici bir meslek. Her fırsatta bana 'Biz nasıl kadın bekçi olabiliriz? Şartları nelerdir?' diye soruyorlar. Ben de mesleğimiz hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapıyorum ve bununla gurur duyuyorum."

-? ?"Onur verici bir meslek"

Ailesinin de kendisini her zaman desteklediğini ifade eden Ok, "Hep böyle bir meslekte yer almayı istiyordum. Onur verici bir meslek. Mesleğimi çok seviyorum. Şu an Van'ın tek kadın bekçisi olarak görev yapıyorum. Zor bir görev olsa da vatandaşların huzur ve güvenliğine katkı sağladığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA

