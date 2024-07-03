Van Kültür Yolu Festivali'nde Müzik, Tiyatro ve Sinema Etkinlikleri

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde etkinlikler düzenlendi.

Müzisyenler Vedat Ertosun, Fırat Turan, Sertan Yaşar, Tuba Yaşar ve Uğur Kaçmaz, Kent Meydanı'ndaki Türk Halk Müziği konserinde hayranlarıyla bir araya geldi.

Ankara Devlet Tiyatrosu ekibi tarafından Van Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen tek perdelik "Yüzyıllık Destan Ateş" adlı tiyatro oyunu ilgi gördü.

Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen Filistin Direniş Sineması etkinliğinde ise Filistin halkının mücadelesine ışık tutan yapımlar seyirciyle buluştu.

Şair ve yazar Müştehir Karakaya, İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Sarı Koltuk Sohbetleri" etkinliğinde şiirler okudu, kültür ve sanatla ilgili katılımcılarla sohbet etti.

Grup Semazen, Hüsrev Paşa Cami Külliyesi'nde Tasavvuf Müziği Dinletisi sundu, komedyen Gökhan Ünver de Uygulama Oteli Konferans Salonunda stand-up gösterisi yaptı.

Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü'nde çocuklar, sahne oyunu "Aşuk Maşuk" ve "Maşa ile Koca Ayı" tiyatro oyunuyla eğlendi.