Van Muradiye'de aralıklarla kar yağışı etkili oldu, ilçe merkezi dronla görüntülendi

Van Muradiye'de aralıklarla kar yağışı etkili oldu, ilçe merkezi dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Muradiye ilçesinde gün içinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kentte iki gündür devam eden sağanağın bazı ilçeler ve yüksek kesimlerde kara dönmesinin ardından beyaza bürünen Muradiye merkezi dronla görüntülendi.
Van'ın Muradiye ilçesi, gün içinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Muradiye ilçesinde de gün içinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu.
Yağışın ardından beyaza bürünen ilçe merkezi dronla görüntülendi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?