Van Muradiye'de drone ile yasa dışı kuş avcısı yakalandı, para cezası kesildi - Son Dakika
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Van Muradiye'de drone ile yasa dışı kuş avcısı yakalandı, para cezası kesildi

Van Muradiye\'de drone ile yasa dışı kuş avcısı yakalandı, para cezası kesildi
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Van'ın Muradiye ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, jandarma ile koordineli dron destekli denetimde yasa dışı yırtıcı kuş avlayan bir kişiyi tespit etti. Avcıya idari para cezası ve tazminat uygulanırken, tuzak amaçlı kullanılan 3 kaya güvercini ile av malzemelerine el konuldu; güvercinler doğaya bırakıldı.

VAN'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından dron ile yapılan kontrollerde, yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen 1 kişiye idari para cezası uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri ile koordineli gerçekleştirilen dron destekli izleme çalışmalarında yasa dışı yırtıcı kuş avı yapan kişi tespit edildi. Yasa dışı avlanan avcıya idari para cezası ve tazminat kararı uygulanırken, tuzak olarak kullandığı canlı 3 kaya güvercini ile av malzemelerine el konuldu. Güvercinler, sağlık kontrolünden geçirilip doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van Muradiye'de drone ile yasa dışı kuş avcısı yakalandı, para cezası kesildi - Son Dakika

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