Van Saray'da jandarma, Yamanyurt Mahallesi'nde 22 kilo 100 gram esrar ele geçirdi

Van'ın Saray ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca, Saray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, Yamanyurt Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirildiği değerlendirilen 22 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.