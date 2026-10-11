Van Saray'da jandarma, Yamanyurt Mahallesi'nde 22 kilo 100 gram esrar ele geçirdi

Van Saray'da jandarma, Yamanyurt Mahallesi'nde 22 kilo 100 gram esrar ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Saray ilçesinde jandarmanın uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik operasyonunda, Yamanyurt Mahallesi'nde yurt dışından getirildiği değerlendirilen 22 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Van'ın Saray ilçesinde düzenlenen operasyonda 22 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca, Saray Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, Yamanyurt Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirildiği değerlendirilen 22 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA
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