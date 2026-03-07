Van ve Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
Van ve Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor

Van ve Bitlis\'te Karla Mücadele Devam Ediyor
07.03.2026 17:34
Kar nedeniyle Van ve Bitlis'te temizlik çalışmaları sürerken, vatandaşlar dikkatli olmaları için uyarıldı.

Van ve Bitlis'te kar etkisini sürdürdü.

Van'da gece başlayan kar, gün boyunca aralıklarla devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. 600 personelin 240 araçla yürüttüğü çalışmalarda, çarşı merkezindeki cadde ve kaldırımlarda kar temizliği yapıldı.

Yoğun mesai yapan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallelere ulaşımın sağlanması için de çalışma yürütüyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de gece başlayan kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede esnaf iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi, belediye ekipleri de caddelerde karla mücadele çalışması yürüttü.

Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van ve Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Van ve Bitlis'te Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
