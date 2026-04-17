Van ve Bitlis'te Kışın Zorluğu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van ve Bitlis'te yüksek yerleşim yerlerinde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı yüksek yerleşim yerlerinde halen kış yaşanıyor.

Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu kırsal Beşçatak Mahallesi'nde yaşayanlar, nisan ayına rağmen zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Karla kaplı mahallede hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, kar nedeniyle meraya çıkaramadıkları sürülerine ağıllarda bakıyor.

Mahalle muhtarı Abdullah Barioğlu, AA muhabirine, bu yıl kışın uzun ve sert geçtiğini söyledi.

Baharı ve güneşli günleri özlediklerini belirten Barioğlu, "Kışımız çok uzadı. Çiçekleri, yeşilliği beklerken kışımız geri geldi. Köyümüz bembeyaz. Hayvanlarımız içeride, daha yaylaya çıkaramadık. Köyümüz yaklaşık 2 bin 500 rakımda. Halen soba yakıyoruz." dedi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde de Süphan Dağı eteklerindeki bazı köylerde kış etkisini sürdürüyor.

Beyaza bürünen Cihangir, Çankayayla, Dizdar, Harmantepe ve Karakol köylerinde yaşayanlar, zamanlarının büyük bölümünü kış şartlarıyla mücadele ederek geçiyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 10:06:10. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.