Van ve Hakkari'de Kar Nedeniyle Ulaşım Aksadı

Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 68 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'de ise İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde dün kar nedeniyle kapanan 79 yerleşim yerinden 78'i ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

Ekipler, Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyü Aktoprak mezrası yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapamadı.

Mezraya ulaşımın sağlanması için en kısa sürede çalışma başlatılacak.