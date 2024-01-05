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Van ve İlçelerinde Kar Yağışı Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Van ve İlçelerinde Kar Yağışı Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonucunda 234 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçelerinde ise eğitime ara verildi.

Van ve İlçelerinde Kar Yağışı Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı
05.01.2024 - 09:33,
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VAN ve ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle 234 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün için ara verildi.

Kent genelinde dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 97 mahalle ve 137 mezra olmak üzere 234 yerleşim yeriyle ulaşım sağlanamıyor. Yolların yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kırsal mahallelerde 7, yüksek kesimlerde yaklaşık 35 santimetreye ulaştı. Van kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 15 gündür ulaşıma kapalı tutuluyor.

3 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda, eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıklar tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkili olduğu 3 ilçede, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van ve İlçelerinde Kar Yağışı Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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