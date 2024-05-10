Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki Yaban Hayvanları Koruma Merkezi, Kuşlar İçin Sağlık Üssü Haline Geldi - Son Dakika
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki Yaban Hayvanları Koruma Merkezi, Kuşlar İçin Sağlık Üssü Haline Geldi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'ndeki Yaban Hayvanları Koruma Merkezi, Kuşlar İçin Sağlık Üssü Haline Geldi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) yerleşkesinde bulunan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, kuşların tedavi ve bakım hizmetleriyle önemli bir sağlık üssü haline geldi. Merkezde avcılara hedef olan veya hastalık ve yetersiz beslenme sonucu bitkin düşen yaban hayvanları, veteriner hekimler tarafından tedavi ediliyor. Sağlığına kavuşan kuşlar, doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Ayrıca merkezde, sulak alanların korunması ve yaban hayvanlarının popülasyonunun artırılması için çalışmalar da yürütülüyor.

10.05.2024 12:43
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) yerleşkesinde 12 yıl önce kurulan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi hem tedavi hem de bakım hizmetleriyle kuşlar için "sağlık üssü" haline geldi.

YYÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde 2012'de faaliyetlerine başlayan merkezde, avcılara hedef olan ya da çeşitli hastalıklar ve yetersiz beslenme sonucu bitkin düşen, büyük bölümü kuşlardan oluşan yaban hayvanlarının bakımı yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, güvenlik güçleri ve vatandaşlar tarafından merkeze getirilen kuşlar, veteriner hekimlerce tedavi altına alınıyor.

Ameliyathane, rehabilitasyon merkezi, gözlem ve karantina odaları bulunan merkezde yapılan müdahalelerle sağlığına kavuşan kuşlar, görevliler aracılığıyla tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Doğaya salınamayacak durumda olan ya da rehabilitasyon süreci devam eden kuşların koruma altında tutulduğu merkezde, bölgedeki sulak alanların korunması ve yaban hayvanlarının popülasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

"Ender kuşların rehabilitasyonunu yapıp doğaya kazandırdık"

Merkezin müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini ve ekolojik dengenin devam etmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nü farkındalık oluşturulması açısından önemsediklerini dile getiren Aslan, havzada yılın tamamında göçmen ve yerleşik kuşların görülebildiğini belirtti.

Bölgede bu yıl yağışların da etkisiyle sulak alanlardaki canlılığın ve göçmen kuş varlığının arttığını ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası seviyede önem taşıyan kuşlar da bölgemizde konaklayan kuşlar arasında yer alıyor. Göçmen kuşlar aslında bir nevi meteoroloji uzmanları gibidir. Havanın sıcak olduğu zamanlarda gelirler ve burada üremelerini yapıp yavrularıyla tekrar göçe başlarlar. Merkez olarak yaban hayvanlarının yaşadığı yerlerde çalışmalar yürütüyoruz. Göç yorgunluğu, kaza, doğaya tutunamama gibi durumlarda gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Göçmen kuşları, yerleşik kuşları tedavi edip doğaya kazandırıyoruz. Merkezde, Türkiye'de çok nadir görülen yakalı toy kuşu, Muş bölgesinde yaşayan ve nesli tükenmekte olan toy kuşları, kırmızı listede yer alan dik kuyruklar gibi ender görülen kuşların rehabilitasyonunu yapıp doğaya kazandırdık."

"Bu sene daha fazla göçmen kuşu misafir edeceğiz"

Aslan, yaban hayvanlarının güvenli bölgeleri kendilerine yaşam alanı olarak seçtiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sulak alanlarda yağışların etkisiyle su seviyesinin yükselmesi canlılığı da artırdı. Bu sene önceki yıllara göre daha fazla türden göçmen kuşu misafir edeceğiz. Kuş cenneti olarak bildiğimiz Erçek Gölü, Van Gölü kıyıları ve diğer sulak alanlar daha canlı bir sezon geçirecek. Biz de bu canlılığın korunması için DKMP ve güvenlik güçleriyle gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Çevre, Doğa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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