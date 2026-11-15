Van YYÜ\'de 30 öğrenciye yapay zeka eğitimi veriliyor, proje yarın COP31\'de tanıtılacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) yürütülen projeyle 30 öğrenciye yapay zeka ve veri analizi eğitimi verilerek iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bilimsel araştırmalar yapmaları hedefleniyor.

YYÜ Özalp Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi ve İnnovan Girişimcilik Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erol Kına, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bilimsel çalışmalara katılımını artırmak amacıyla 6 ay önce "Genç Araştırmacılar İçin Yapay Zeka Destekli İklim Eğitimi ve Araştırma Ağı Projesi"ni hazırladı.

Üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen proje kapsamında, farklı bölümlerde öğrenim gören 30 öğrenciye uzmanlar tarafından uygulamalı yapay zeka ve veri bilimi eğitimleri veriliyor.

Eğitimlere katılan öğrencilerin kuraklık, su kaynakları, enerji verimliliği ve gıda kayıpları gibi çevresel sorunları gerçek veriler üzerinden analiz ederek bilimsel araştırmalar yürütmesi amaçlanıyor.

Proje, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), projede yer alan öğrencilerin de katılımıyla, yarın tanıtılacak.

"Hem üniversitemizi hem de şehrimizi temsil edeceğiz"

Kına, AA muhabirine, iklim değişikliğinin su kaynaklarından enerji üretimine, tarımdan gıda güvenliğine kadar hayatın birçok alanını etkilediğini söyledi.

Projeyle gençleri iklim değişikliğiyle mücadelede yapay zeka teknolojilerini etkin kullanabilen araştırmacılar olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Kına, proje kapsamında 30 üniversite öğrencisine uygulamalı yapay zeka ve veri bilimi eğitimleri verdiklerini aktardı.

Öğrencilerin kuraklık, su kaynakları, enerji verimliliği ve gıda kayıpları gibi konulardaki sorunları bilimsel veriler üzerinden analiz etmelerini hedeflediklerini ifade eden Kına, şunları kaydetti:

"Amacımız yapay zekayı bilimsel araştırmalarda kullanan ve iklim sorunlarına çözüm üreten bir gençlik yetiştirmek. COP31'in, yaklaşımımızı uluslararası platformda paylaşmak için önemli bir fırsat sunduğuna inanıyoruz. Projemizin COP31 kapsamında kabul edilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. Etkinlik alanında dijital ekranlarda ve stantlarda İngilizce sunumlarımızı gerçekleştireceğiz. Konferans ortamını yakından görmek, alınacak kararların yalnızca kağıt üzerinde kalmayıp uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmak bizim için önemli. Bu doğrultuda üzerimize düşeni yapmak için orada bulunacağız. Hem üniversitemizi hem de şehrimizi temsil edeceğiz. Öğrencimiz de bizimle olacak ve konferansın atmosferini yakından deneyimleyecek. Geleceğe yönelik olarak özellikle kuraklık ve iklim değişikliğiyle ilgili çözümler üreteceğiz. Umuyoruz ki geliştireceğimiz bu çözümler, küresel ısınmayla mücadeleye de önemli katkılar sağlayacaktır."

"Kullanacağımız veriler açık kaynaklı olacak"

Projenin yaklaşık altı ay önce başladığını anlatan Kına, çalışmayı 2027'nin sonlarında tamamlayarak bilimsel çıktılar elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Öğrencilerin iklim ve gıda verileri üzerinden sürdürülebilirliğe yönelik gelecek tahminleri yapacaklarına dikkati çeken Kına, "Kullanacağımız veriler açık kaynaklı veriler olacak. Öğrencilerimizin bu verileri bilgiye dönüştürmesini istiyoruz. Çünkü veriler bilgiye dönüştürülmediği sürece tek başına bir anlam ifade etmez. Bu nedenle verileri alıp analizlerini yaparak somut çıktılara ulaşmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimizin bu çalışmalar sonucunda elde edecekleri bilgiler, gelecek nesiller için de önemli bir mesaj ve katkı olacaktır." dedi.