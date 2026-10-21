Van YYÜ ile Başkale MYO seminerinde yasa dışı bahis ve kumar riskleri ele alındı - Son Dakika
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Van YYÜ ile Başkale MYO seminerinde yasa dışı bahis ve kumar riskleri ele alındı

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Van YYÜ ile Başkale MYO seminerinde yasa dışı bahis ve kumar riskleri ele alındı
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Van YYÜ Mühendislik Fakültesi ile Başkale Meslek Yüksekokulu işbirliğinde düzenlenen seminerde yasa dışı bahis ve kumarın riskleri ele alındı. Öğretim Görevlisi ve avukat Dr. Muhammed Burak Görentaş, özellikle gençlerin bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi ile Başkale Meslek Yüksekokulu işbirliğinde "Sanal Ortamda Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele" semineri düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen seminerde, Van YYÜ Başkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi ve avukat Dr. Muhammed Burak Görentaş ile avukat Hamza Çiftçi sunum yaptı.

Seminerde, yasa dışı bahis ve kumarın hukuki, ekonomik ve sosyal açıdan oluşturduğu riskler ele alındı.

Görentaş, yasa dışı bahis ve kumarın yol açabileceği mağduriyetlere karşı özellikle gençlerin bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Banka hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılmasının, kolay para kazanma vaatlerinin ve sosyal medya üzerinden yapılan yasa dışı bahis reklamlarının kişileri ciddi mağduriyetlerle karşı karşıya bırakabileceğini belirten Görentaş, bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Programa, Başkale Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Necat Görentaş, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raciye Meral, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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