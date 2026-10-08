Van YYÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 20 metrelik alanı dumansız hava alanı ilan etti - Son Dakika
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Van YYÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 20 metrelik alanı dumansız hava alanı ilan etti

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Van YYÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 20 metrelik alanı dumansız hava alanı ilan etti
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Van YYÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, çevresindeki 20 metrelik alanı dumansız hava alanı ilan etti; bu alanda sigara içilmesi yasaklandı. Uygulama öğrenci, öğretim görevlisi, idari personel ve kampüsü kullanan herkesi kapsıyor; farkındalık ve bağımlılıkla mücadele hedefleniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, öğrencilerin ve çalışanların daha sağlıklı ortamda eğitim ve çalışma faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla "dumansız hava alanı" uygulamasını hayata geçirdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, YYÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda sigara kullanımının azaltılmasına ilişkin yürütülen çalışma anlatıldı.

YYÜ yerleşkesinde 18 Mayıs'ta açılan ve yeni eğitim öğretim yılında ???????150 öğrencinin dersbaşı yaptığı yüksekokulun yeni binası ve çevresi, sigara kullanımının önlenmesi amacıyla "dumansız hava alanı" ilan edildi.

Uygulama kapsamında bina çevresindeki 20 metrelik alanda sigara içilmesi yasaklandı. Yasağın sınırları zemine çizilen beyaz çizgilerle belirgin hale getirildi.

Öğrencileri, okulda görevli 9 öğretim görevlisi ve 7 idari personel ile kampüs alanını kullanan herkesi kapsayan uygulamayla, dumansız hava konusunda farkındalığın artırılması ve bağımlılıkla mücadeleye katkı sağlanması hedeflendi.

"Bu konuda kararlı tutumumuz devam edecek"

Van YYÜ Rektör Yardımcısı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aydın Görmez, AA muhabirine, uygulamanın temel amacının öğrencilerin sağlıklı ortamda eğitim görmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Üniversitelerin yalnızca akademik bilgi verilen kurumlar olmadığını, öğrencilerin sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesinde de önemli sorumluluk üstlendiğini belirten Görmez, sigara bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Öğrencilerin dumansız bir eğitim ortamında bulunmasını önemsediklerini vurgulayan Görmez, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadele konusunda kararlıyız. Yapıldığı ilk günden bu yana binamızın hiçbir noktasında tek bir sigara dahi içilmesine izin verilmedi. Bununla da yetinmedik. Binamıza en yakın 20 metrelik mesafede de sigara içilmesini yasakladık. Bunun için çizgilerimizi oluşturduk. Öğrencilerimiz, personelimiz veya velilerimiz ancak bu çizgilerin dışına çıkmak suretiyle sigara içebiliyor. Buradaki maksadımız da insanları bu alışkanlıktan biraz olsun uzaklaştırmak. Sigaranın diğer bağımlılıklardan çok daha tehlikeli olduğunun farkındayız. Bunu da öğrencilerimize özellikle vurgulamak istiyoruz. Bu konuda kararlı tutumumuz devam edecek. Yüksekokulumuzun tüm kampüse örnek olmasını istiyoruz. Bu anlamda üniversite genelinde de bir çalışmamız başladı."

Çevrede sürekli sigara içen kişileri görmenin rahatsız edici olduğunu ifade eden Görmez, "Bu durum başka insanlara da kötü örnek teşkil ediyor. Bu kötü örneklerin önüne geçmek istiyoruz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere insanımızın sağlığı bizim için çok kıymetli. Yüksekokulumuzun bu güzel uygulamasını tüm üniversiteye yaymak istiyoruz. Bunun için de bir komisyon oluşturduk. Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Yeşilaydaki arkadaşlarımızın da desteğiyle güzel sonuçlar almak ve sağlıklı günler için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"İnsanları sigaradan uzaklaşmaya teşvik eden bir uygulama"

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sıla Çiftçi ise bu yıl üniversiteye yerleşmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

Yüksekokulunun "dumansız hava alanı" olduğunu öğrendiğinde sigara içmeyen biri olarak çok sevindiğini anlatan Çiftçi, "İnsanları sigaradan uzaklaşmaya teşvik eden bir uygulama. Bu çok güzel bir şey. Bu uygulamayı duyduğumda mutlu oldum. Hem çevremizin temizliği hem insanların sağlığı hem de uzun ve sağlıklı bir yaşam için, ağaçlar ve doğa için dumansız bir hava çok önemli." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'dan gelen üniversite öğrencisi Şevalnur Baytak da "Burada ilk senem. Yaklaşık bir haftadır buradayım. Yüksekokulumun 'dumansız hava alanı' ilan edildiğini öğrendim. Bu da beni mutlu etti. Sigaranın sağlığımıza zararlı olduğunu biliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van YYÜ Yabancı Diller Yüksekokulu 20 metrelik alanı dumansız hava alanı ilan etti - Son Dakika
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