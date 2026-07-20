Vance Ailesine Yeni Bebeği! - Son Dakika
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Vance Ailesine Yeni Bebeği!

20.07.2026 10:45
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Başkan Yardımcısı JD Vance, 4. çocuğu Alec Neel'in doğduğunu duyurdu, aile mutlu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance'in 4. çocukları dünyaya geldi.

Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda yeniden baba olduğunu duyurdu.

Oğlunun 19 Temmuz sabahı doğduğunu belirten Vance, ismini "Alec Neel" koyduklarını kaydetti.

Vance, eşinin ve bebeğin sağlıklı olduklarını, diğer 3 çocuğunun da yeni kardeşleriyle tanışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Başkan Yardımcısı Vance, Maryland eyaletindeki bir askeri hastanenin ve Beyaz Saray'ın sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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