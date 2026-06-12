Vance'den ABD-İran Anlaşmasına Savunma

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasındaki olası anlaşmayı eleştiren kesimlere tepki göstererek, söz konusu anlaşmanın, ülkesinin çıkarlarına uygun olduğunu savundu.

Vance, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD-İran anlaşma sürecine ilişkin Amerikan kamuoyundan yükselen bazı eleştirilere yanıt verdi.

JD Vance, henüz nihai anlaşmanın imzalanmadığını ve medyaya "sızdırılan" anlaşma maddelerinin tam olarak gerçeği yansıtmadığını kaydederek, anlaşma imzalandığında bunun hem ülkesinin çıkarlarına uygun hem de İran'ın lehine bir anlaşma olacağını ileri sürdü.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, isim vermeden Amerikan kamuoyunda olası anlaşmayı eleştirenlere yönelik ise "Bir ay önce (haklı olarak) Donald Trump'ın tarihi bir başkan olduğunu söyleyenler, şimdi doğrulanmamış medya haberlerine dayanarak anlaşmayı eleştiriyor. Ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun söylediği tek kelimeye bile güvenilmeyeceğini söyleyenler, görünüşe göre isimsiz kaynaklardan gelen sosyal medya paylaşımlarına inanıyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu anlaşma sürecinde İran'a hiçbir şekilde nakit ödeme yapılmayacağını veya fonlarının serbest bırakılmayacağını belirten Vance, İran'ın "ancak anlaşma şartlarına uyduğunu göstermesinin ardından" ekonomik olarak süreçten faydalanacağını vurguladı.

Vance, "Bu anlaşma, bölgeyi yeniden şekillendirme ve kalıcı barışa yol açma potansiyeline sahiptir. Başkan, öyle ya da böyle, bize iyi bir sonuç sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.