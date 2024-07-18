Vancouver'da düzenlenen 'Art Masters' resim yarışması

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VANCOUVER, 18 Temmuz (Xinhua) -- Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Vancouver kentinde düzenlenen "Art Masters" (Resim Ustaları) resim yarışmasında vazoların üzerine çizdikleri resimlerle çalışan sanatçılar, 17 Temmuz 2024.

"Art Masters" etkinliği, profesyonel sanatçıların çeşitli ekipmanlar kullanarak bir saat içerisinde resim yaptıkları bir yarışma olarak öne çıkıyor. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)