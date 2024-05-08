Vanlı öğrenci TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışacak - Son Dakika
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Vanlı öğrenci TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışacak

Vanlı öğrenci TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışacak

Van'da Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Halid Gökhan, öğretmeninin desteğiyle hazırladığı 'İnsansız Yangın Söndürme Gemisi' projesiyle TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı. Gökhan'ın projesi, deniz, göl ve limanlarda yaşanan gemi yangınlarına erken müdahale ederek can kayıplarını ve çevre zararını en aza indirmeyi hedefliyor. Proje, Van'da düzenlenen bölge sergisinde dereceye girerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

08.05.2024 12:43
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Van'da Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Halid Gökhan, öğretmeninin desteğiyle hazırladığı "İnsansız Yangın Söndürme Gemisi" projesiyle TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.

Deniz, göl ve limanlarda yaşanan gemi yangınlarından yola çıkan 7. sınıf öğrencisi Gökhan, öğretmeni Mehmet Aziz Şahin ile bu konuda çalışma yapmaya karar verdi.

Yangınlara güvenli bir şekilde müdahale edilmesi amacıyla "İnsansız Yangın Söndürme Gemisi" projesini hazırlayan Gökhan, uzaktan kumanda edilen gemi maketi tasarladı.

Yaptığı makete göl ve denizden aldığı suyu hortum aracılığıyla yangının olduğu bölgeye püskürtme özelliğini ekleyen Gökhan, bu sayede alevlere müdahale sırasında yaşanabilecek zararları önlemeyi hedefliyor.

Projesiyle Van'da düzenlenen "18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi"nde dereceye giren Gökhan, Ankara'da 26 Mayıs'ta yapılacak TÜBİTAK finalinde yarışacak.

"Zararların önüne geçmeyi hedefliyoruz"

Projesiyle Türkiye birinciliğini hedefleyen Gökhan, AA muhabirine, deniz, göl ve limanlarda sık yaşanan tanker patlamaları ve yangınların hem can kayıplarına neden olduğunu hem de çevreye zarar verdiğini söyledi.

İnsansız hava, kara ve deniz araçlarıyla ilgili sürekli araştırma yaptığını belirten Gökhan, şunları kaydetti:

"Denizlerde yaşanan yangınlara erken müdahale edilmesi amacıyla proje hazırladık. Yakıt ve yük taşıyan gemi yangınları deniz ekosisteminde tahribata, bazı canlı türlerinin yok olmasına neden oluyor. Mevcut yangın söndürme gemileri bu tür olaylara müdahale ederken bazen risk altında kalıyor, can kayıpları yaşanıyor. Tasarladığımız insansız yangın söndürme gemisiyle zararların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Uzaktan kumanda edilebilme özelliğine sahip aracımızı, ateşe dayanıklı alüminyum folyo ile kapladık. Projemiz hayata geçirilirse olası yangınlara hem erken müdahale edilebilir hem de can kayıpları en aza indirilebilir. Projeyi hazırlamamda desteğini esirgemeyen başta danışman öğretmenime ve herkese teşekkür ederim."

"Çalışmamız hayata geçirilirse kayıplar en aza inecek"

Danışman öğretmen Mehmet Aziz Şahin ise İHA ve SİHA teknolojisinde dünyada yükselen bir güç olan Türkiye'nin gelişimine katkı sunmak istediklerini ifade etti.

Projeleriyle hem can kayıplarının hem de çevre kirliliğinin önüne geçmek istediklerini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Proje üzerinde yaklaşık 2 yıl çalıştık. Çeşitli araştırmalar yaptık. Denizlerde ve göllerde yaşanan yangın ve tanker patlamalarına müdahale edilirken genelde can ve mal kaybı yaşanıyordu, büyük tehlikeler atlatılıyordu. Bunu engellemek için çalışma yürüttük ve projemizi hazırladık. Çalışmamız hayata geçirilirse kayıplar en aza inecek. Testlerimizi yaptık. Özgün olan çalışmamızı hayata geçirmek istiyoruz. Teknoloji tasarım alanında birinci olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye finalinde de aynı başarıyı elde etmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vanlı öğrenci TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışacak - Son Dakika

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