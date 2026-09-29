Vansina, hibrit saldırılar nedeniyle 2 Ekim'de Konseyin toplanacağını söyledi

Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina, yılın başından bu yana Avrupa'da hibrit saldırılarda artış olduğunu belirterek, hükümetin Ulusal Güvenlik Konseyi'ni 2 Ekim'de bu konuyu görüşmek üzere toplayacağını açıkladı.

Flaman bölgesinin kamu yayıncısı VRT'ye konuşan Vansina, Rusya'nın "doğrudan ve dolaylı yollarla" Avrupa'yı Ukrayna'ya destek vermekten vazgeçirmeye çalıştığını belirtti.

Vansina, mevcut durumda Belçika'ya yönelik somut tehdit bulunmadığını, Rusya sınırındaki ülkelerin hibrit saldırılarda artış tespit ettiğini, tüm bilgilerin bir araya getirilip daha net bir görüntü sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Rusya'nın savaşta "yavaş ama istikrarlı" ilerleme kaydettiği değerlendirmesinde bulunan Vansina, Ukrayna'nın mücadeleyi sürdürebilmesi için özellikle Avrupa'nın desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Vansina, hükümetin son dönemlerde artan hibrit saldırıları görüşmek üzere 2 Ekim'de Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını bildirdi.

Belçika'nın NATO Karargahı ve dondurulmuş Rus varlıklarının tutulduğu Euroclear'a ev sahipliği yapması nedeniyle ülkenin "ilgi çekici bir hedef" olabileceğini ifade eden Vansina, savunmaya son dönemlerde 50 milyon avroluk yatırım yapıldığını hatırlattı.

Vansina, ülkedeki askeri üslerin artık geçen seneye kıyasla insansız hava araçlarına karşı daha iyi korunduğunu belirterek, "Şu anda ayrıca hava trafik kontrol kurumu Skeyes gibi diğer aktörlerden gelen sensör verilerini hava komuta merkezimize entegre etmek üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa savunma sanayisinin üretim ve tedarik kapasitesinin "en acil sorunlardan biri" olduğunu vurgulayan Vansina, savunma sanayisinin bu alandaki faaliyetlerini artırması gerektiğini kaydetti.