Varşova'da Elektrikli Aletlere Bitki Takası

VARŞOVA, 8 Haziran (Xinhua) -- Polonya'nın başkenti Varşova'da çöpe atılacak elektrikli aletleri alıp karşılığında bitki veren insanlar, 7 Haziran 2025.
Varşova'da kurulan çok sayıdaki takas noktasında çöpe atılacak elektrikli aletleri bitkilerle takas etmek mümkün. (Fotoğraf: Jaap Arriens/Xinhua)
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