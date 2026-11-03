Varşova'da iki havalimanında bomba alarmı verildi, Modlin'de 181 kişi tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Varşova'da iki havalimanında bomba alarmı verildi, Modlin'de 181 kişi tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Varşova'daki Modlin ve Chopin havalimanlarında iki ayrı uçakta bomba alarmı verilmesi üzerine güvenlik önlemleri alındı. Modlin'e acil inen LOT uçağındaki 181 kişi tahliye edilirken, Chopin'de SAS uçağının yolcuları da tahliye edildi.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki Modlin ve Chopin havalimanlarında iki ayrı uçakta bomba alarmı verilmesi üzerine güvenlik önlemleri alındı.

Varşova Modlin Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Londra Heathrow Havalimanı'ndan Varşova Chopin Havalimanı'na sefer yapan Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'a ait Boeing 737 MAX tipi uçakta bomba bulunduğuna ilişkin yerel saatle 09.54'te ihbar yapıldı.

Toplam 181 kişinin bulunduğu uçak, saat 10.01'de Varşova Modlin Havalimanı'na acil iniş yaptı.

İnişin ardından belirlenen bir alana yönlendirilen uçaktan yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, yetkili birimler uçakta inceleme başlattı.

İhbar üzerine geçici olarak uçuşlara kapatılan Varşova Modlin Havalimanı'nda operasyonlar daha sonra yeniden başlatıldı.

Öte yandan, Polonya basınındaki haberlere göre, Varşova Chopin Havalimanı'nda da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dan Varşova'ya sefer yapan İskandinav Hava Yollarına (SAS) ait uçakta bomba alarmı verildi.

Havalimanına iniş yapan uçağın yolcuları tahliye edilirken, güvenlik birimleri uçakta inceleme başlattı. Çalışmalar nedeniyle havalimanındaki pistlerden biri geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Kaynak: AA
GüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Belediyeyi yasa boğan kaza Ölüm bile ayıramadı Belediyeyi yasa boğan kaza! Ölüm bile ayıramadı
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
Mehmet Günsür’den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
15:04
Kılıçdaroğlu’ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
Kılıçdaroğlu'ndan tartışmaları alevlendirecek sözler: Dokunulmazlıklarını hemen kaldırın
14:51
Real Madrid’den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
Real Madrid'den hayatını kaybeden futbolcuya duygulandıran veda
14:44
Ve günün bombası patladı Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
Ve günün bombası patladı! Conceiçao beklenirken Emre Belözoğlu sürprizi
14:42
Kılıçdaroğlu ve Özel’den Bahçeli’ye taziye ziyareti
Kılıçdaroğlu ve Özel'den Bahçeli'ye taziye ziyareti
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 15:29:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Varşova'da iki havalimanında bomba alarmı verildi, Modlin'de 181 kişi tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android