Varşova'da Palantir'e karşı 3 bin imzalı bağımsız denetim çağrısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Varşova'da Palantir'e karşı 3 bin imzalı bağımsız denetim çağrısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Varşova'da Palantir ile Savunma Bakanlığı arasındaki olası işbirliği protesto edildi. Göstericiler, Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye 3 binden fazla imzalı açık mektupla bağımsız güvenlik denetimi çağrısı yaptı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da, ABD merkezli veri analizi ve yazılım şirketi Palantir ile Polonya Savunma Bakanlığı arasında gündemde olan olası işbirliği protesto edildi.

Polonya basınındaki haberlere göre, sivil toplum girişimi Verilerimiz (Nasze Dane) tarafından Varşova'daki Anayasa Meydanı'nda düzenlenen gösteride aktivistler, askeri verilerin gizliliği ve güvenliğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Göstericiler, olası anlaşma kapsamında hassas askeri verilere kimlerin erişebileceği, bu verilerin nerede saklanacağı ve Polonya'nın teknoloji üzerindeki kontrolünün ne ölçüde olacağı konusunda açıklama talep etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyen ve burada 3 binden fazla kişinin imzaladığı açık mektubu okuyan göstericiler, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'den olası anlaşmanın güvenlik risklerinin bağımsız şekilde incelenmesini istedi.

Göstericiler, herhangi bir anlaşma imzalanmadan önce bağımsız hukuki ve teknik denetim yapılmasını, müzakerelerin şeffaf yürütülmesini ve konunun parlamentoda tartışılmasını talep etti.

Palantir ile işbirliğinde bağımsız güvenlik denetimi çağrısı

Polonya İç Güvenlik Ajansının (ABW), Palantir ile olası işbirliğinin güvenlik risklerini incelemekle görevlendirilmediğine ilişkin haberler, işbirliğine yönelik endişeleri artırdı.

Polonya Milli Savunma Bakanlığına bağlı Siber Savunma Komutanlığı ile Palantir arasında 23 Aralık 2024'te bilgi teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile Palantir Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Karp da 27 Ekim 2025'te yapay zeka, bilgi teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında işbirliğini öngören niyet mektubuna imza atmıştı.

Niyet mektubunda, yapay zeka destekli Maven Smart System platformunun Polonya'da kullanım imkanlarının araştırılması da yer almıştı. Platform, farklı kaynaklardan gelen verileri bir araya getirerek askeri analiz, planlama ve faaliyetleri desteklemek amacıyla tasarlandı.???????

Kaynak: AA
TeknolojiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar yağışı bastırdı 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın Duvarın arkasında gizli kasa bulundu Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
11:04
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
10:46
Galatasaray’ın zemini tartışılırken Çorum’dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:16:31. #7.12#
SON DAKİKA: Varşova'da Palantir'e karşı 3 bin imzalı bağımsız denetim çağrısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android