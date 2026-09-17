Varşova'da skuter denetiminde 140'tan fazla skuter çekildi - Son Dakika
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Varşova'da skuter denetiminde 140'tan fazla skuter çekildi

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Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, kurallara aykırı park edilen 140'tan fazla elektrikli skuterin çekildiğini ve işletmecilere para cezası uygulanabileceğini açıkladı. Şehirde geçen yıl bisiklet yollarında kaydedilen 66 kazanın 39'unda skuter kullanıcıları sorumlu bulunmuş, bu kazalarda 73 kişi yaralanmıştı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da yaygınlaşan ve artan oranda kazalara neden olan elektrikli skuterlara yönelik denetimler artırılıyor.

Polonya medyasında yer alan haberlere göre, Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, başlattıkları denetimle birkaç gün içerisinde kurallara aykırı park edilen 140'tan fazla skuterın çekildiğini ve işletmecilere para cezası uygulanabileceğini açıkladı.

Varşova'da kent yönetimi ile skuter şirketleri arasında mayıs ayında yapılan anlaşmayla, elektrikli skuterların saatte en fazla 12 kilometre hızla kullanılabileceği sokakların sayısı artırılmış, kullanımın tamamen yasak olduğu bölgeler de genişletilmişti.

Anlaşma kapsamında şirketlerin skuterları kullanımın yasak olduğu bölgelere giremeyecek ve park edilmesinin yasak olduğu yerlere bırakılamayacak şekilde programlaması gerekiyor.

Köprüler, tüneller, yerleşim alanları ve kaldırımların yasal olarak park etmeye izin verecek kadar geniş olmadığı sokaklarda da park yasağı uygulanıyor.

Varşova yönetimine göre şehirde geçen yıl bisiklet yollarında kaydedilen 66 kazanın 39'unda skuter kullanıcıları sorumlu bulundu. Bu kazalarda 73 kişi yaralandı.

Polonya'da elektrikli skuterlara ilişkin düzenlemeler 2021'de yürürlüğe girmişti. Mevzuat kapsamında skuterların mevcut olması halinde bisiklet yollarını kullanması ve saatte 20 kilometrelik azami hız sınırına uyması gerekiyor.

Öte yandan Altyapı Bakanı Dariusz Klimczak, hükümetin skuterların toplanarak yalnızca özel olarak belirlenmiş bölgelere bırakılmasını zorunlu kılacak yeni bir yasa üzerinde çalıştığını bildirdi.

Kaynak: AA
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