Polonya'nın başkenti Varşova'da iniş sırasında düşen küçük uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, bir küçük uçak Varşova'nın Bemowo ilçesindeki havalimanına yerel saatle 13.00 sularında iniş yapmaya çalıştığı sırada düştü.
Yere çarpan uçak alev aldı.
Uçakta bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza sırasında bölgede bulunan 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye yetkilileri, pist dışına çıkan uçağın bir binaya çarptığını ve tamamen yandığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Varşova'da Uçak Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
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