Varto\'da anız yangını söndürüldü

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Varto'da anız yangını

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Varto ilçe merkezine iki kilometre mesafede bulunan Göl mevkii olarak adlandırılan bölgede sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Varto Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yaklaşık 400 dönümlük arazideki yangın ilçe merkezine ve evlere sıçramadan söndürülürken, can ve mal kaybı da yaşanmadı.