Muş'un Varto ilçesinde "Yatılı Bölge Okulu'nda Bir Dikili Ağacım Olsun" sloganıyla öğrenci ve öğretmenler ağaç dikti.
Varto Yatılı Bölge Okulu öğrenci ve öğretmenleri okul bahçesinde fidan dikme etkinliği düzenledi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın, etkinlik sayesinde öğrencilerde çevre bilinci oluştuğunu ve okulun çevresinin adeta küçük bir ormana dönüştürüldüğünü söyledi.
"Yatılı Bölge Okulu'nda Bir Dikili Ağacım Olsun" sloganıyla doğanın güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için öğrenci ve öğretmenle bir araya gelerek okulun çevresine yeni fidanlar diktiklerini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda hep birlikte okulumuzun bahçesine nefes aldıracak ve doğanın dengesini koruyacak fidanlar diktik. Biz bu etkinlikler sayesinde sadece okulumuzun çevresini yeşillendirmekle kalmayarak, öğrencilerimizde de çevre bilincini aşıladık. Bu etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz."
Son Dakika › Güncel › Varto Yatılı Bölge Okulu'nda Ağaç Dikme Etkinliği - Son Dakika
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil, kanala düşmeden son anda durmasıyla facianın önüne geçti. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın seyahatiyle memlekette bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacağını belirtti. Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerin alındığını söyleyen Uraloğlu, bayram süresince karayollarında denetimlerin sıkılaştırıldığını ve ücretsiz ulaşım imkanları sağlandığını açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?